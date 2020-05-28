Украина Шмыгаль разъяснил, что будет с коммунальными тарифами

2020-05-28 20:00 417
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коммунальные платежи, несмотря на слухи, расти не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль подчеркнул, что информация о росте коммунальных платежей является слухами.

Он также сообщил, что государство практически неделю находится на так называемом плато, ведь ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равняется число инфицированных.

Тем временем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что людям нужно разъяснять, что во время выхода из карантина безопасность остается приоритетом. По его словам, в некоторых странах, где ограничения быстро ослабляют, возникают новые сильные вспышки.

Ранее «Хвиля» у большинства украинцев наблюдаются критические проблемы с оплатой счетов за коммуналку, ведь у людей попросту нет денег заплатить за коммунальные услуги.

Более того, долги за ЖКХ продолжают расти в геометрической прогрессии.

К примеру, по состоянию на март 2020 года ситуация была благоприятной, и граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, однако уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине о нулевой статистике по коронавирусу говорить еще рано.

По его словам, география циркулирования вируса напоминает географию вирусов гриппа и подобных заболеваний, но ситуацию искажает РФ, которая показывает динамику по заболеваемости коронавирусом.

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