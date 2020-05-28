Украина Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе

2020-05-28 22:00 147

Открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится, отметили в Госпогранслужбе.

Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, постановление об открытии этих пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", – отметил Демченко.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Cисок открытых КПП и тех, которые должны открыться уже c 29 мая:

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

Волынская область - Устилуг, Ягодин

Львовская область - Смильница, Шегини, Краковец, Рава-Русская, Грушев

На границе со Словакией:

Закарпатская область - Ужгород, Малый Березный

На границе с Венгрией

Закарпатская область - Чоп (Тиса), Дзвинковое, Косино, Лужанка, Вилок

На границе с Румынией:

Закарпатская область - Дяково, Солотвино,

Черновицкая область - Порубное

На границе с Молдовой:

Черновицкая область - Мамалыга, Подворьевка, Зеленая, Кельменцы, Россошаны, Вашковцы, Сокиряны

Винницкая область - Бронница, Могилев-Подольский, Великая Косница, Грабаровка, Болган, Студена

Одесская область - Староказачье, Рени, Долинское, Виноградовка, Табаки, Зализничное, Новые Трояны, Малоярославец, Серпневое, Лесное, Паланка (Маяки-Удобное), Градинцы, Кучурган, Розаливка, Гребеники, Славяносербка, Павловка, Платоново, Дубово, Федосеевка

На границе с Беларусью:

Сеньковка (Черниговская область)

Новые Яриловичи (Черниговская область)

Выступовичи (Житомирская область)

Доманово (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

Гоптовка (Харьковская область)

Юнаковка (Сумская область)

Бачевск (Сумская область)

Сеньковка (Черниговская область)

Меловое (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

Ягодин (Волынская область)

Шегини (Львовская область)

Краковец (Львовская область)

Рава-Русская (Львовская область)

На границе со Словакией

Ужгород (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

Чоп (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

Дяково (Закарпатская область)

Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

Староказачье (Одесская область)

Рени (Одесская область)

Могилев-Подольский (Винницкая область)

Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.

Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска Рава-Русская и Хыров на границе с Польшей, а также Тересва и Деловое на границе с Румынией.

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