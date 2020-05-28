Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе

Открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится, отметили в Госпогранслужбе.
Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, постановление об открытии этих пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.
"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", – отметил Демченко.
Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.
Cисок открытых КПП и тех, которые должны открыться уже c 29 мая:
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
На границе со Словакией:
На границе с Венгрией
На границе с Румынией:
На границе с Молдовой:
На границе с Беларусью:
На границе с Российской Федерацией:
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
На границе со Словакией
На границе с Венгрией
На границе с Румынией
На границе с Молдовой
Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.
Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска Рава-Русская и Хыров на границе с Польшей, а также Тересва и Деловое на границе с Румынией.
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