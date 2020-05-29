Украина В течение недели в Украине от COVID умерли еще шестеро медиков

2020-05-29 19:35 159

За время пандемии от китайского коронавируса нового типа в Украине умерли 34 медика.

"Подтверждено 22 811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев", - сообщают в Центре общественного здоровья Украины .

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.

Среди выздоровевших людей 2169 медработников и 606 детей.

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