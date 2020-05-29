Украина Основные нововведения ВНО: как пройдет тестирование школьников в 2020 году

2020-05-29 20:31 147
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Основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году будет проходить с 25 июня до 17 июля. Организаторы анонсировали некоторые нововведения, призванные не допустить распространения коронавируса.

Как рассказала сегодня замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, в нынешнем году для участников ВНО вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска. Также детей будут просить придерживаться социальной дистанции.

"Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время", - пояснила чиновница.
В ходе тестирования абитуриенты будут в масках, но их можно снять и заменить. Находиться в аудитории без маски нельзя, подчеркнула Татьяна Вакуленко.

Абитуриентам во время прохождения тестирования можно будет пить воду. В УЦОКО советуют также иметь при себе индивидуальные дезинфекторы, а также сухие салфетки.

Максимальная допустимая температура тела, с которой будут пускать на тестирование, - это 37,2 градуса.

Участникам, которые имеют обычную температура тела выше нормы, рекомендуют перед допуском на ВНО получить справку у врача, что их температура не связана с коронавирусом.

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