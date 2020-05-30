Новый налог больно ударит по украинцам, закон уже вступил в силу: "Увеличили в три раза"

В Украине появился новый налог на продажу автомобилей
Вступилв силу законопроекте №1210, который 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении.
Теперь те, кто продает за год больше двух авто, должны будут заплатить с продажи 18% от оценочной стоимости транспортного средства.
Стоить отметить, что сумму по сравнении с прошлой увеличили в 3 раза. Ранее за подобные сделки нужно было заплатить только 5%.
Также, нововведение касается не только легковых машин, но и в принципе любого транспорта, начиная от прицепов и мопедов и заканчивая автобусами с тракторами.
Однако, если продается автобус, грузовик, трактор, спецтехника, то будет взиматься налог в размере 5% от оценочного стоимости даже на первую операцию в году.
Авторы изменений в Налоговый кодекс уверены, что нововведение никак не скажется на простых автомобилистах. Ожидается, что «под удар» попадут перекупщики авто. Им теперь нужно или выходить из "тени" и платить налоги, или отказаться от своего бизнеса.
Вместе с тем эксперты не исключают, что перекупщики придумают какие-нибудь хитрые схемы, чтобы не платить повышенный налог.
Отмечается, что сначала будут фиксироваться только факты превышения скорости. Затем список нарушений расширится - проезд на "красный свет", нарушение правил остановки, стоянки, выезд на полосу движения общественного транспорта, тротуары или встречную полосу.
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