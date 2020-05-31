Мир У Белого дома столкновения охраны с протестующими

2020-05-31 09:30 255
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Трамп наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими. Все больше американских городов охватывают волнения после гибели мужчины при задержании.

У здания Белого дома в Вашингтоне в ночь на 30 мая произошли столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.

Отмечается, что стычки продолжались более пяти часов. Демонстранты кричали, бросали в президентскую охрану разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы.

Онпохвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. "Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал он в Twitter.

"Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел", - добавил глава Белого дома, уточнив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

По мнению Трамп, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался после грубого ареста.

 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ученые разъяснили, так ли необходимо дезинфицировать ключи и телефон по возвращении домой

2020-04-23 21:30 1335

видео Секреты лучших фокусов и трюков, которые легко освоить дома + бонус

2020-04-22 15:45 1716

В ПЦУ рассказали как дома освятить паски

2020-04-19 12:00 1149

фото Чернобыльская гарь в Киеве: просят не выходить из дома и много пить

2020-04-16 23:14 2703

Еще новости в разделе "Мир"

Пентагон готов бросить в Миннесоту армию на подавление "черного майдана" - Politico

2020-05-31 12:30 201

Украинцам объяснили, как с нехваткой стажа получать выплаты

2020-05-31 11:00 219

фото Crew Dragon вышел на орбиту

2020-05-31 10:00 300

У Белого дома столкновения охраны с протестующими

2020-05-31 09:30 255
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Пентагон готов бросить в Миннесоту армию на подавление "черного майдана" - Politico 2020-05-31 12:30 201
Украинцам объяснили, как с нехваткой стажа получать выплаты 2020-05-31 11:00 219
фото Crew Dragon вышел на орбиту 2020-05-31 10:00 300
У Белого дома столкновения охраны с протестующими 2020-05-31 09:30 255

Лента

14:00 Когда в Украине закончатся дожди: синоптики дали прогноз на начало лета
13:30 В ВСУ удвоилось число больных Covid-19
13:00 Изнасилование в Кагарлыке: уволены 10 полицейских
12:30 Пентагон готов бросить в Миннесоту армию на подавление "черного майдана" - Politico
12:06 Коронавирус. В Киеве за сутки заболели в семь раз больше людей, чем выздоровели
11:30 Зеленский обнародовал свою декларацию за 2019 год
11:00 Украинцам объяснили, как с нехваткой стажа получать выплаты
10:30 Госстат сообщил о резком падении уровня доходов украинцев
фото 10:00 Crew Dragon вышел на орбиту
09:30 У Белого дома столкновения охраны с протестующими