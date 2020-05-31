Украина В Украине намерены повысить нормы потребления газа

2020-05-31 15:00 342
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Нормы потребления планируют изменить домохозяйствам без счетчиков учета. Таким образом намерены бороться с неконтролируемым объемом потребления.

Министерство энергетики предлагает правительству повысить нормы потребления газа для пользователей без счетчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая инициатива объясняется проблемами о неконтролируемом объеме потребления газа некоторыми домохозяйствами, что приводит к убыткам предприятий, говорят в министерстве.

На данный момент при условии использования только газовой плиты действует норма в 3,28 кубометра с человека, а предлагается повысить ее с апреля по сентябрь - до 5,2 кубометра на человека, а с октября по март - 7,6 кубометров на человека.

Когда используется только газовая плита, но без горячей воды, норму планирут повысить с 5,39 кубометров на человека до 7,1 кубометра на человека с апреля по сентябрь и до 12 кубометров на человека с октября по март.

При использовании газовой плиты и газовой колонки предлагают поднять норму с 10,49 кубометра на человека до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь, и до 27 кубометров на человека с октября по март.

Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления газа.

"Это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год", - говорят в Минэнерго.

Напомним, Нафтогаз снизил стоимость газа для населения на май на 21% (621 грн) - до 2,275 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). За год газ подешевел на 62%.

 
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