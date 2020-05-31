Украина Госстат сообщил о резком падении уровня доходов украинцев

2020-05-31 10:30 243
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Средняя зарплата украинцев в апреле упала на 1016 грн по сравнению с мартом.

Об этом сообщили в Государственной службы статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составила 10 430 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с мартом, размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8,9%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) – увеличился на 1,6%", – говорится в сообщении.

По данным Госстата, самая высокая средняя зарплата зафиксирована в апреле в Киеве (15 278 грн, месяцем ранее было 17 990 грн) и Донецкой области (12 473 грн, было 12 225 грн).

Самая низкая – в Черновицкой области (7560 грн, было 8285 грн).

В декабре 2019 года официальная средняя зарплата в Украине составляла 12 264 грн, а в январе 2020 года она снизилась до 10 727 грн.

Ранее сообщалось о том, что работники социальных служб, посещающие на дому украинских граждан, смогут рассчитывать на надбавку к зарплате.

Размер такой надбавки может составлять до 100% самой зарплаты.

Кроме того, украинцам собираются кардинально пересчитают прожиточный минимум, который еще в прошлом году пообещали повысить в два раза.

 
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