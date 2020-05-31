Мир Украинцам объяснили, как с нехваткой стажа получать выплаты

2020-05-31 11:00 222

Многие украинцы не смогут выйти на заслуженный отдых при достижении определенного возраста из-за особенностей пенсионной реформы. Тем гражданам Украины, которым не хватает стажа, правительство страны предоставит временную социальную помощь.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Юридический портал Украины.

После проведения пенсионной реформы в Украине были повышены требования к количеству страхового стажа, который необходим для оформления государственной выплаты. Это лишило немалую часть украинцев возможности выйти на пенсию при достижении определенного возраста. В правительстве Украины решили помочь такой категории граждан, в связи с чем было принято решение о предоставлении временной (в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года) социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.

На получение такого пособия могут претендовать граждане, у которых на момент оформления социальной выплаты есть не менее пятнадцати лет трудового стажа. Материальные средства будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Для назначения временной финансовой помощи, людям без необходимого пенсионного стажа, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту прописки или по адресу фактического проживания. Для заявления необходимо иметь при себе такие документы, как удостоверение личности и подтверждение места жительства, индивидуальный идентификационный номер, справку об имеющемся страховом стаже, декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев.

ременная финансовая помощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста при условии, что обращение за пособием произошло не позже 90 дней после достижения такого возраста. Если временные сроки небыли соблюдены и пенсионер обратился в органы социальной защиты спустя трехмесячный период, помощь назначается со дня обращения за ней.

Решение о назначении пенсионерам, которым не хватает стажа, временной помощи или об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления. Об отказе сообщается письменно в пятидневный срок со дня принятия решения.