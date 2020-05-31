Мир Пентагон готов бросить в Миннесоту армию на подавление "черного майдана" - Politico

2020-05-31 12:30 204
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Минобороны США готово к военной операции в Миннесоте, где бушуют протесты после того, как полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом в субботу, 30 мая, информирует издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Пентагон рекомендовал усилить боеготовность части подразделений Северного командования Вооруженных сил США. При этом окончательное решение об отправке солдат в Миннесоту должен принять губернатор штата Тим Уолз.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

Также мы писали, что впервые за 164 года губернатор штата Миннесота распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США из-за "черного майдана".

 
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