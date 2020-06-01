Украина В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать

2020-06-01 10:00 252
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В "Укрзализныце" рассказали подробности о частичном возобновлении движения электричек и поездов с 1 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заявление и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

"Укрзализныця" уже получила разрешения от соответствующих региональных комиссий на запуск электричек в 10 областях. Это позволяет восстановить курсирование 214 пригородных поездов.

Разрешения получены от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.

При этом в Хмельницкой области такое разрешение предоставлено лишь в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

 

С 1 июня в рамках филиала "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.

Уже можно приобрести билеты на такие поезда:

  • №721/722 и №726/725 Киев-Харьков;
  • №763/764 и №105/106 Киев-Одесса;
  • №711/712 Киев-Константиновка;
  • №740/739 Киев-Кривой Рог
  • №8/7 Одесса-Харьков;
  • №20/19 Лисичанск-Киев;
  • №53/54 Днепр-Одесса;
  • №63/64 Харьков-Киев;
  • №791/792 Киев-Кременчуг;
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125/126 Киев-Константиновка;
  • №10/9 Киев-Мариуполь
  • №37/38 и №738-737 Киев-Запорожье;
  • №116/115 Киев-Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев-Покровск;
  • №76/75 Кривой Рог-Киев;
  • №102/101 и №766/765 Киев-Херсон;
  • №12/11 Киев-Новоалексеевка;
  • №79/80 Днепр-Киев;
  • №779/780 Сумы-Винница;
  • №782/781 Киев-Черкассы;
  • №786/785 Киев-Шостка;
  • №790/789 Киев-Кропивницкий.

В западном направлении билеты можно приобрести на следующие поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка;
  • №7/8 и №749/750 Киев-Ивано-Франковск;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №772/771 Хмельницкий-Киев.

В компании "Укрзализныця" призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине

2020-06-01 14:00 33

В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели

2020-06-01 13:00 129

В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке

2020-06-01 11:00 237

В Украине смягчают карантин: что разрешено с 1 июня

2020-06-01 10:30 243

Еще новости в разделе "Украина"

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу

2020-06-01 13:30 84

В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели

2020-06-01 13:00 129

фото Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020

2020-06-01 12:30 237

В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке

2020-06-01 11:00 237
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу 2020-06-01 13:30 84
В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели 2020-06-01 13:00 129
фото Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020 2020-06-01 12:30 237
В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке 2020-06-01 11:00 237

Лента

14:00 Стало известно, когда возобновят авиасообщение в Украине
13:30 Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу
13:00 В Украине будут бушевать грозы и дожди: прогноз погоды на начало недели
фото 12:30 Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020
12:00 Специалисты назвали продукты, которые обладают омолаживающим эффектом
11:00 В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке
10:30 В Украине смягчают карантин: что разрешено с 1 июня
10:00 В Украине возобновляют движение электрички и поезда: куда можно поехать
09:30 Есть первая "счастливица". Система автофиксации превышения скорости выписала штраф для Audi Q7
09:00 Во Львове трое людей выпали из балкона