В "Укрзализныце" рассказали подробности о частичном возобновлении движения электричек и поездов с 1 июня.
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заявление и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.
"Укрзализныця" уже получила разрешения от соответствующих региональных комиссий на запуск электричек в 10 областях. Это позволяет восстановить курсирование 214 пригородных поездов.
Разрешения получены от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.
При этом в Хмельницкой области такое разрешение предоставлено лишь в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.
С 1 июня в рамках филиала "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.
Уже можно приобрести билеты на такие поезда:
В западном направлении билеты можно приобрести на следующие поезда:
В компании "Укрзализныця" призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире