Украина В Украине жестко возьмутся за должников по коммуналке

2020-06-01 11:00 240

Из-за меморандума с МВФ начнут расти долги за коммунальные слуги среди населения

Повышение тарифов на отопление, которое произойдет из-за предусмотренной Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ отмены постановления Кабмина №1082 ("скидок Гончарука"), приведет к увеличению штрафов за долги по платежам.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на Страна.ua.

Для получения кредита от Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд условий. Одно из них — отмена действия постановления правительства от 24 декабря 2019 года, которое предусматривает корректировку платежек за отопление при изменении стоимости газа.

То есть, тарифы будут оставаться неизменными даже при значительном снижении цены на газ.

Из-за повышения тарифов будут расти долги по платежкам. Однако украинские власти намерены разрешить коммунальным предприятиям более жестко поступать с должниками, в частности увеличить штрафы.

В Меморандуме о сотрудничестве с МВФ Украина обещает разработать "адекватные инструменты для поставщиков централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств (в том числе посредством более высоких штрафов и законодательных ужесточений)".

В комментарии Страна.ua эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук заявил, что одной из мер по отношению к должникам может стать даже выселение из квартиры.

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