Украина фото Два уникальных затмения, лунный календарь и магнитные бури. Расписание на июнь 2020

2020-06-01 12:30 240
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Наступил первый летний месяц 2020 года. Многие люди при планировании своих дел, поездок и других начинаний отталкиваются от расписания магнитных бурь и лунного календаря.

Астрологи подготовили астрологическое расписание на июнь. Также мы рассказываем о двух затмениях, которые случатся в этом месяце.

Магнитные бури - расписание на июнь 2020

До 17 июня включительно не ожидается вообще никаких магнитных бурь. Нет даже минимальных колебаний.

Отсутствие вспышек на Солнце - достаточно уникальное событие. Это означает, что не будет угрозы для здоровья метеозависимых людей. Поэтому те, у кого есть сердечно-сосудистые и хронические заболевания, могут выдохнуть с облегчением.

В это же время мы напоминаем, что контролировать свое самочувствие, уделять достаточно времени для сна, правильно питаться и не злоупотреблять алкоголем нужно всегда.

 

Лунный календарь на июнь 2020 и график затмений

В июне 2020 года ожидается пять благоприятных дней с точки зрения астрологии, это:

  • 1 июня, понедельник, 
  • 10 июня, среда, 
  • 16 июня, вторник, 
  • 26 июня, пятница, 
  • 30 июня, вторник. 

Звезды так распорядились, что неблагоприятными в июне будут четыре дня:

  • 5 июня, пятница, 
  • 13 июня, суббота, 
  • 21 июня, воскресенье, 
  • 28 июня, воскресенье. 

В июне будет сразу два затмения. Первое - 5 июня, в пятницу. Люди смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, которое совпадет с полнолунием. Луну такого рода принято называть клубничной, потому что она совпадет с началом сезона по сбору ягод. Визуально это будет выглядеть так: Луна пройдет через тень Земли и частично заслонит Солнце. Диск спутника с одной стороны станет темным.

Второе затмение произойдет 21 июня, в воскресенье. Оно будет кольцеобразным. Луна пройдет по диску звезды и закроет его. Спутник будет находиться далеко от Земли, вокруг него образуется яркое кольцо, сквозь которое будут вырываться солнечные лучи. Кольцеобразные затмение случается редко - за сто лет их бывает около четырнадцати.

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