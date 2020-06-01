Украина Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу

2020-06-01 13:30 87
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Аваков отметил, что на очереди организаторы преступления

Уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу. Сегодня в 10:00 суд будет избирать меру пресечения еще одному подозреваемому.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр отметил, что на очереди организаторы преступления и следствие продолжается.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания", - написал он.

Напомним, в минувшую пятницу в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда были задержаны десятки человек, в том числе 23 лицам было объявлено о подозрении.

Позже стало известно, что перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

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