Украина ПФУ изменит процедуру начисления пенсий

2020-06-01 18:30 267
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, как украинские пенсионеры могут оформить пенсионные услуги онлайн, не выходя из дома.

Как сообщает портал newsyou, теперь пенсионные выплаты будут назначаться удаленно в автоматическом режиме.

По словам замглавы управления информационных систем и электронных реестров главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области Людмилы Хижняк, зарегистрироваться на портале ПФУ несколькими способами:

Путем стандартной регистрации и входа при помощи логина и пароля.
С помощью электронной подписи и интегрированной системы электронной идентификации GovID.

Чиновница отметила, что на портале ПФУ пенсионеры смогут сами рассчитать размер пенсии, на который они претендуют. Если же для начисления пенсии у человека недостаточно стажа, то его можно будет докупить. Для этого нужно будет заключить добровольно соответствующий договор и вносить недостающие страховые взносы.

Портал также позволяет откорректировать данные в анкете, в случае ошибки.

В ведомстве сообщили, что сейчас ПФУ работает над механизмом автоматического назначения пенсий без необходимости посещать отделения Пенсионного фонда. Проект получит название «электронная трудовая книжка». Ее запуск запланирован на 30 июня.

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться услугой «электронная трудовая книжка» будущий пенсионер должен иметь квалифицированную электронную подпись или пройти электронную идентификацию BankID.

Также необходимо будет заполнить анкету, добавить копии документов в электронном виде, в которых будет подтвержден трудовой стаж, согласовать автоматическое назначение пенсии и отправить свой запрос на обработку.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины представило законопроект о внедрении накопительной пенсионной системы с 2021 для общественного обсуждения.

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