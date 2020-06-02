Мир 6 июня к Земле на минимальное расстояние подлетит астероид огромных размеров

2020-06-03 10:12 96

Исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заметили большой астероид 163348 (2002 NN4), который, по предварительной оценке, максимально приблизится к планете Земля 6 июня.

Как сообщает NASA, размер приближающегося небесного тела оценивается в 250-570 метров. Астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние в субботу, 6 июня. Это произойдет в 06:20 утра по киевскому времени.

Астрономы, наблюдающие за поведением летящего объекта, не предполагают его столкновения с планетой, поскольку небесное тело пройдет на расстоянии от Земли в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Исследователи обнаружили астероид 163348 (2002 NN4) еще 18 лет назад и уже тогда он вселял опасения. За 300 земных суток он совершает один оборот вокруг Солнца.

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