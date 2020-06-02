Мир РФ перебросила в Черное море десятки кораблей, готовят ракетные стрельбы

2020-06-03 11:13 327

Аннексировавшая Крымский полуостров Россия начала масштабные военные учения в Черном море, в рамках которых планируются ракетные и артиллерийские стрельбы.

"37 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений", – говорится в сообщении СМИ.

Экипажи уже отработали экстренное приготовление к бою и походу. Также запланированы одиночные и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Напомним, 25 марта российский самолет Су-27 рухнул в Черное море в 50 километрах от Феодосии. Военные начали проводить поисковую операцию, но ни летчика, ни самолет так и не нашли.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире