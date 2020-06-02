Украина Как проверить, не сняла ли вас камера автоматической фиксации нарушений ПДД

2020-06-03 09:39 129
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Запущенная в начале недели система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, принесла результат почти моментально: первый штраф за превышение скорости был оформлен уже через минуту. Менее чем за сутки было зафиксировано уже более 35 тыс. случаев нарушений. Теперь водители получат рекомендованные "письма счастья". 

Проверить наличие штрафов и оплатить их можно через интернет.

Так, чтобы проверить, попадало ли авто в прицел комплексов автоматической фиксации ПДД, можно заглянуть в "Сервис проверки событий с признаками административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения".

Если ввести номер авто и данные о владельце транспортного средства (ИНН/ паспорт гражданина Украины / водительское удостоверение), веб-ресурс предоставит фото- и видеодоказательства совершенного нарушения.

Ознакомиться непосредственно с оформленным постановлением об административном взыскании можно в Электронном кабинете водителя, там же сразу и оплатить штраф.

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Как проверить, не сняла ли вас камера автоматической фиксации нарушений ПДД 2020-06-03 09:39 129
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