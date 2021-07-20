Украина В Украине вернут техосмотр, но с видеофиксацией

2021-07-20 21:00

 

В стране планируют вернуть прохождение техосмотра, а помимо этого утвердить новый порядок.

Украинских автовладельцев ждет очередной сюрприз. В стране планируют вернуть прохождение техосмотра, а помимо этого утвердить новый порядок. МВД уже подготовило проект.

Проект изменений опубликован на сайте МВД. Так, планируется вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса. В пояснительной записке отмечается, что проведениетехосмотра осуществляют субъекты проведения ОТК. На каждый автомобиль, который прошел данную процедуру и является технически исправным составляют протокол проверки его технического состояния, который выдают водителю.

Видеофиксацию процесса прохождения ОТК планируют ввести для прозрачности и объективности.

Напомним, в Украине автомобилистов обяжут в течение 10 дней после покупки и перерегистрации на свое имя б/у авто проходить техосмотр. Ряд новшеств может вступить в силу уже в 2022 году после возвращения обязательного ТО.

Также издание From-UA сообщало о том, что техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не вызывало ассоциации с коррупционным осмотром от Госавтоинспекции

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