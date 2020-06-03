Украина Где установлены камеры фотофиксации нарушений ПДД - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2020-06-03 10:38 354
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В Украине заработала система фотовидеофиксации нарушения ПДД. Первого нарушителя система нашла в первую же минуту своей работы. Так, не прошло и суток, число лихачей, которым теперь придут "письма счастья" превысило 25 тысяч. В МВД говорят, что нововведение уже заметно снизило количество нарушений и аварий. 

Примечательно, что места расположения камер фотофиксации никто и не думал скрывать. Полный список камер есть в свободном доступе в Сети, причем, его обнародовали сами правоохранители. Более того, перед каждым таким "радаром" установлены соответствующие дорожные знаки, предупреждающие о том, что нарушения на данном участке фиксируются и нужно сбросить скорость.

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Кстати,   новые камеры фиксируют и другие нарушения. Такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение и остановка на полосе общественного транспорта, выезд на полосу встречного движения, движение через железнодорожный переезд, нарушение запрета двигаться по тротуарам.

Ниже полный список мест, где сегодня нарушения ПДД контролируются в автоматическом режиме. 

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