Украина Штрафы за превышение скорости в Украине снова поднимут - уже готов законопроект

2020-06-03 21:36 231

Как заявил сегодня замминистра внутренних дел Антон Геращенко, ответственность водителей за неоднократное превышение допустимой скорости будет повышаться.

В МВД разработали законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима и планирует внести его на рассмотрение Верховной Рады.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы. Если накапливаются штрафы - например, 10 или 15 за месяц, - такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - уточнил Геращенко.

Для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 грн - не такие уж и большие средства, уверен, Геращенко.

"У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - по 11 раз. У таких лиц должны отбирать права", - сказал замглавы МВД.

С1 июня штрафы за превышение скорости уже заплатили 128 человек, которые зарегистрированы в электронном кабинете водителя. При этом за первый день работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД было зарегистрировано 68 999 нарушений, во второй день их число снизилось до 46 827.

При этом чиновник огласил и рекордные нарушения.

"Нашими камерами зафиксировано в первый день 76 фактов, когда люди ездили на скорости более 170 км/ч. "Рекордсмен" поставил рекорд в 210 км/ч. Эти нарушители будут у нас на особом контроле, они будут платить штрафы 510 грн за превышение скорости более 50 км/ч, и мы будем контролировать само получение писем и именно людьми", - сказал Геращенко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире