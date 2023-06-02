Что ждет бизнес в июне: Отмена 2% налога для ФЛП, возврат налоговых проверок и штрафов

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект № 8401 об отмене «2% налога ФЛП» с 1 июля 2023 г.
Проектом также предусмотрено:
Принятие этого законопроекта является одним из требований МФВ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины (PMB). Речь идет о скорейшем восстановлении довоенного состояния системы налогообложения.
Выполнение соответствующих маяков Меморандума позволит открыть путь к полноценной программе сотрудничества с Фондом (Upper-Credit Tranche) с привлечением соответствующего финансирования уже в этом году.