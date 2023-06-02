Экономика Что ждет бизнес в июне: Отмена 2% налога для ФЛП, возврат налоговых проверок и штрафов

2023-06-02 15:37

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект № 8401 об отмене «2% налога ФЛП» с 1 июля 2023 г.

Проектом также предусмотрено:

отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы ФЛП;

возобновление проведения документальных проверок;

возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Принятие этого законопроекта является одним из требований МФВ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины (PMB). Речь идет о скорейшем восстановлении довоенного состояния системы налогообложения.

Выполнение соответствующих маяков Меморандума позволит открыть путь к полноценной программе сотрудничества с Фондом (Upper-Credit Tranche) с привлечением соответствующего финансирования уже в этом году.