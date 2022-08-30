ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине в разы увеличат штрафы за превышение скорости 2022-08-30 08:26 Уже подготовлен проект закона, предусматривающий более строгое наказание. Он предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также создание аварийной ситуации. Суммы штрафов предлагают увеличить в разы: Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более - 3400 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и более - 4250 гривен;

Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию — 5100 гривен. Действующие сейчас штрафы предлагают оставить.

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