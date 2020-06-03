Украина Как возвращают деньги за билеты на поезд, которые были отменены из-за карантина

2020-06-04 11:10 306
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"Укрзализныця" вернула 130 млн грн пассажирам за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании также сообщают, что работа по возврату средств за неиспользованные билеты продолжается.

"Всего пассажиры вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из которых 401,6 тыс. - через интернет и более 215,7 тыс. - через железнодорожные кассы. В "Укрзализныце" ожидают возвращения еще 126,7 тыс. неиспользованных билетов", - рассказали в компании.

В АО "Украинская железная дорога" отметили, что компания возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантинных мер в стране.

"Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним в такой отдел. В частности, они находятся на железнодорожных вокзалах станций "Киев-Пассажирский", "Днепр", "Львов", "Одесса-Главная", "Харьков-Пассажирский" и "Лиман". Если билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и дальнем внутреннем сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

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