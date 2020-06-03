Мир Почему в Израиле отменили пособия по безработице и другие соцвыплаты

2020-06-04 15:14 81
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Льготы на получение пособия по безработице и других социальных выплат в Израиле, прекратили действовать еще 1 июня, но Минфин не торопится их продлевать льготы. Многие клиенты Службы национального страхования не получат пособия за июнь.

Граждане старше 67 лет, продолжающие работать, не имеют права на получение пособия по безработице в случае увольнения или принудительного неоплачиваемого отпуска. Для них ввели специальное пособие, квалифицированное как "подарок" ("маанак"). Если пенсионер не вернулся на работу, в июне это пособие он не получит.

Также с 1 июня прекращено автоматическое возобновление права на получение пособия. Отныне пособие будет начисляться на обычных основаниях - соответственно количеству рабочих дней, рассчитанному на каждого безработного с учетом его возраста и других факторов.

Это означает, что лица младше 25 лет, уволенные в марте, больше не имеют права на пособие - они использовали 50 рабочих дней, в течение которых им по закону положена помощь от "Битуах леуми".

Несмотря на ежедневные рапорты о массовом возвращении на работу, тысячи израильтян продолжают находиться в неоплачиваемом отпуске. Закон рассматривает это состояние иначе, чем увольнение.

Если в апреле-мае человеку, отправленному в принудительный отпуск, было достаточно проработать 6 месяцев из последних 18, чтобы получить пособие, то теперь восстановлен прежний порядок, и право на пособие признается только за теми, кто до отпуска проработал 12 месяцев из 18.

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