Украина В каких случаях выпускников школ и вузов не будут призывать в армию

2020-06-05 12:42 174
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В Минобразования Украины уверяют, что договорились с Минобороны о том, что выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию из-за смещения сроков вступительной кампании.

Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", — отметила Мандзий.

Она говорит, что Минздрав вел переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", — рассказала глава МОН.

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