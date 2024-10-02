ВОЙНА В Украине Призывники в 17 лет должны встать на учет через "Резерв+" или ТЦК, в случае нарушения - штраф, - проект Кабмина

2024-10-02 16:48

17-летние граждане Украины должны встать на воинский учет через приложение "Резерв+" или явиться в ТЦК. Если они этого не сделают, им придется уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект Кабмина №12076 зарегистрирован в ВР.

Что предлагается?

Отмечается, что Минобороны предлагает отменить из законодательства комиссии по вопросам постановки на воинский учет призывников.

"Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, которые подлежат постановке на воинский учет призывников", - рассказало издание.

Но ответственность за предоставление информации о себе несет сам призывник. Ему предоставляется возможность стать дистанционно на учет через приложение "Резерв+".

Иначе он должен прийти в военкомат и уплатить штраф от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.

Личное прибытие в ТЦК

Как отмечается, проектом постановления Кабмина предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников и военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) таким путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Лица, которые не стали на воинский учет в указанный выше период, будут взяты на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) военный комиссариат и будут привлечены к ответственности по закону, если им исполнилось 18 лет. То есть, им придется заплатить штраф, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что военнообязанные, которые не обновили учетных данных, являются нарушителями воинского учета и находятся в розыске полиции.