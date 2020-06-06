Мир В США молнией разорвало самый большой флаг в стране

2020-06-06 09:30 192
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Самый большой национальный флаг США, который находился в американском штате Висконсин разорвало пополам после удара молнии, сообщает Heavy.

По информации, в последние несколько дней ряд американских штатов переживают непогоду. Сильные грозы и ветер оставили 30 тысяч домов без электричества.

Флаг Acuity Insurance был размером 21 на 42,6 метра, а весом 154 кг. Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.

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