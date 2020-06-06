Украина Выходные на Троицу. Как работают банки, почта и Новая почта

2020-06-06 10:00 162

В Украине в связи с Троицей три выходных подряд. Собрали информацию, как работают банки, Новая почта и Укрпочта 6, 7 и 8 июня.

Банки

У банков в июне выходными будут два понедельника - 8 июня после Троицы, а также 29 июня после Дня Конституции.

В субботу 6 июня - обычный рабочий день с временным ограничением допустимого количества клиентов из-за карантина. Воскресенье, 7 июня, выходной.

Новая почта

Отделения "Новой почты" 6, 7 и 8 июня работают по обычному графику отделений в эти дни.

Укрпочта

Большинство отделений "Укрпочты" будут закрыты 7 и 8 июня. Однако в областных центрах традиционно будут работать дежурные отделения. Их список, адреса и время работы обнародованы на сайте "Укрпочты".

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