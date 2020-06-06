Украина Нацбанк показал, как изменится курс валют после выходных

2020-06-06 11:30 42
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Нацбанк установил на 9 июня официальный курс на уровне 26,6 грн./дол., что почти на 10 копеек ниже, чем в предыдущий банковский день — 5 июня.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс украинской национальной валюты к доллару в первый рабочий день после трех выходных составит 26,6005 грн./дол. (-0,0948 грн.). Курс на 5 июня установлен на уровне 26,6953 грн./дол.

В 2020 году Троица в Украине отмечается 7 июня (воскресенье). В соответствии с законом, выходной переносится на понедельник. То есть, нерабочими, в том числе для банков, будут 6, 7 и 8 июня.

Курс гривны к евро 9 июня наоборот будет выше, чем в предыдущий банковский день. 5 июня он составил 29,9975 грн./евро, а 9 июня будет равен 30,1477 грн./евро — более чем на 15 копеек выше (на 0,1502 грн.).

Со 2 по 9 июня курс гривны к доллару упал на 22 копейки.

Что касается курса евро, то он впервые с начала апреля вырос выше психологической отметки в 30 грн. Такой рост аналитики объясняют повышением курса на международных рынках.

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