Украина Доллар и евро разбросает в стороны, курс валют изменится сразу после выходных: данные НБУ

2020-06-07 15:00 3531
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Курс валют в Украине 7 июня спровоцирует панику, доллар и евро неожиданно застынут на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар будет торговаться по 2669,53 гривны, однако уже в понедельник валюта обвалится до 2660,05 грн.

А вот курс евро наоборот, подорожает после выходных. Сегодня он будет торговаться по 2999,75 гривен, а уже в понедельник подскочит до 3014,77 гривен.

Как сообщалось ранее, валютный рынок ждут серьезные операции, которые могут серьезно отразиттся на курсе доллара в Украине.

Главной причиной снижения активности валютного будут предстоящие длительные выходные, на которые выпала Троица.

Большинство компаний до конца недели постаралось закрыть свои сделки по валюте, поэтому на торгах, вероятно, останутся только спекулянты и единичные клиенты, которые опоздали на рынок.

 Но экспеты предупреждают, что спокойных торгов не будет. Сейчас у спекулянтов появился прекрасный шанс "пошатать" курс евро. Дело в том, что ЕЦБ увеличивает на 600 млрд евро вливания в экономику через продолжение политики количественного смягчения.

По прогнозам специалистов, подобное решение единого европейского регулятора спровоцировало коррекцию фондового и валютного рынков, и на этом спекулянты попытаются заработать.

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