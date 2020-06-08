Украина Курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен..."

2020-06-08 19:30 1812
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У гривны сейчас нет причин для укрепления по отношению к американскому доллару

Об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам профильного министра, на укрепление национальной валюты могут влиять только кратковременные факторы.

Он также предупредил, что курс доллара мог подскочить до отметки 35-40 грн/$, и напомнил, что на 2020 год был заложен курс на уровне 30 грн/$.

“Мы не могли закладывать другой курс, учитывая, что бюджет формировался в марте, и на рынке были определенные курсовые колебания. Учитывая, какой был тренд в марте, мы взяли еще реалистично-оптимистичный курс. Курс гривны мог быть и 35, и 40...”, –  объяснил он.

По словам Марченко, при курсе доллара ниже 30 гривен Украина теряет часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей. С другой стороны, как утверждает глава Минфина, появляется определенная экономия на обслуживании долга, которая не покрывает других потерь.

“Я не сторонник резких шагов. Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривны нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно прочны как экономика, чтобы укреплять свою валюту”, – резюмировал глава ведомства в общении с журналистами.

 Ранее мы предупреждали, что после длительных выходных курс доллара в Украине может подешеветь. 

Главная причина падения курса доллара - выделение Украине нового транша. Если МВФ одобрит кредит, то у участников рынка улучшатся настроения: они начнут продавать валюту в ожидании укрепления гривны.

"Вероятно, в ближайшее время, в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ, гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", – озвучил свой прогноз эксперт Андрей Шевчишин.

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