Коронавирус Злостных нарушителей ПДД хотят отправлять на повторное обучение и получение прав

2020-06-10 09:12 159
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В МВД рассматривают возможность отправки на переобучение водителей, которые несколько раз нарушили ПДД. 

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз - ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", - заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД.

Мартыненко отметил, что пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

Напомним, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фиксации правил дорожного движения. Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине. Камеры автофиксации за неделю работы зафиксировали 200 тысяч нарушений на дорогах.

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