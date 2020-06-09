Украина Сепаратисты Донбасс применили запрещенное оружие, ранен украинский солдат

2020-06-09 11:15 240
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За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. В результате вражеских обстрелов один украинский военный ранен.

Как сообщили в штабе ООС, в секторе "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции вблизи Новотроицкого; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Марьинки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки.

Тем временем в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции вблизи Орехового; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новолуганского; из ручных противотанковых гранатометов - в районе Новоалександровки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Хутора Вольного и Майского. 

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