Украина В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы

2020-06-09 17:30 183
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В среду, 10 июня, в Украине ожидается летняя жара. Температура воздуха местами прогреется до +35 градусов, небольшой дождь пройдет только в западных областях.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"10-го июня Украина - одна из самых жарких стран. Завтра днем ожидается +28...+33 градусов, местами до +35", - написала Диденко.

В среду в Украине ожидается настоящее лето, дожди пройдут только в западных регионах.

"В западных областях завтра - неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. На Западе ожидается свежее погода, +28 градусов", - добавила синоптик.

В столице завтра будет сухо и жарко, температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.

Также синоптик указала, что, по предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14-15 июня.

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