Украина ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»

2020-06-09 18:00 225

ПриватБанк изменил правила снятия налички с карт

О нововведении сообщили пресс-служба банка. Украинцам рассказали, как будет работать новая услуга.

Теперь получить наличные можно будет при оплате покупок банковской картой на кассе магазинов. Искать банкомат, чтобы снять деньги больше нет необходимости.

Максимальная сумма, которую можно снять таким способом, это - 500 гривен.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) вне завсимости от платежной системы.

Чтобы получить наличные на кассе магазина, нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Для подтверждения операции понадобится ввести PIN-код карты.

Еще один важный момент - дополнительная комиссия за снятие денег таким способом отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты, как и в банкоматах.

Снять наличные с карты ПриватБанка можно и в POS-терминалах 65 000 украинских торговых точек (магазины, супермаркеты, заправки WOG) , подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем количество таким мест должно возрасти.

Отметим, Нацбанк опроверг информацию о том, что в Украине планируют сокращать количество банкоматов из-за постановления, которое разрешает выдавать наличку клиентам в кассах предприятий.

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