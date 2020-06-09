Украина ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»

2020-06-09 18:00 225
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

ПриватБанк изменил правила снятия налички с карт

О нововведении сообщили пресс-служба банка. Украинцам рассказали, как будет работать новая услуга.

Теперь получить наличные можно будет при оплате покупок банковской картой на кассе магазинов. Искать банкомат, чтобы снять деньги больше нет необходимости.

Максимальная сумма, которую можно снять таким способом, это - 500 гривен.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) вне завсимости от платежной системы.

Чтобы получить наличные на кассе магазина, нужно оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Для подтверждения операции понадобится ввести PIN-код карты.

Еще один важный момент - дополнительная комиссия за снятие денег таким способом отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты, как и в банкоматах.

 Снять наличные с карты ПриватБанка можно и в POS-терминалах 65 000 украинских торговых точек (магазины, супермаркеты, заправки WOG) , подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем количество таким мест должно возрасти.

Отметим, Нацбанк опроверг информацию о том, что в Украине планируют сокращать количество банкоматов из-за постановления, которое разрешает выдавать наличку клиентам в кассах предприятий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Правила получения субсидий изменились, украинцам дали важное разъяснение: «всего за 10 дней…»

2020-06-07 10:30 4509

ВОЗ изменила рекомендации относительно медицинских масок

2020-06-06 11:00 951

«Новая почта» изменила правила хранения посылок

2020-06-01 19:00 762

Дополнительные выплаты: в Кабмине срочно предупредили украинцев, кто останется без денег

2020-06-01 15:30 798

Еще новости в разделе "Украина"

ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»

2020-06-09 18:00 225

В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы

2020-06-09 17:30 183

фото Под Днепром взорвали квартиру бывшего нардепа, есть пострадавшие

2020-06-09 12:43 372

Сепаратисты Донбасс применили запрещенное оружие, ранен украинский солдат

2020-06-09 11:15 315
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…» 2020-06-09 18:00 225
В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы 2020-06-09 17:30 183
фото Под Днепром взорвали квартиру бывшего нардепа, есть пострадавшие 2020-06-09 12:43 372
Сепаратисты Донбасс применили запрещенное оружие, ранен украинский солдат 2020-06-09 11:15 315

Лента

20:00 Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Украины
19:30 В психоневрологическом интернате произошла вспышка COVID-19
19:00 Вспышка коронавируса началась еще летом? Китай заподозрили в "глобальной" лжи
18:30 В Минздраве назвали области, которые не готовы к смягчению карантина
18:00 ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
17:30 В среду Украина с 35 градусами тепла станет самой жаркой страной Европы
17:00 Ефремова отказались защищать полсотни адвокатов
16:30 На судне у берегов Крыма обнаружили вспышку COVID-19
15:46 Власти Австрии запретили авиакомпаниям снижать цены на билеты
15:14 Google Maps будет предупреждать о пунктах контроля COVID-19 и ограничениях