Украина Бензин в Украине может резко подорожать из-за новой пошлины. Кому это выгодно

2020-06-12 08:27 150

Введению 8,5% пошлины на поставки дизельного топлива и сжиженного автогаза из РФ приведут к дополнительному росту цен на автозаправочных станциях.

Как указано в заявлении Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), соответствующую инициативу о введении пошлин выдвигают украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

План НПЗ не приведет к существенному увеличению переработки нефти и выпуску нефтепродуктов в Украине, подчеркивают в НАУ.

Кроме роста цен на дизтопливо и автогаз введение пошлин приведет к появлению новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка и всеми вытекающими отсюда рисками, предупреждают в ассоциации.

"В результате чего под удар будут поставлены потребители и энергетическая безопасность Украины, - отмечается в заявлении.

По расчетам ассоциации, предлагаемые ограничения обойдутся экономике Украины дополнительно в 11 млрд грн в год. При этом сами НПЗ не берут на себя никаких обязательств по части объемов производства и размера инвестиций.

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