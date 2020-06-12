Украина KLM возобновляет рейсы в Украину. Стали известны точные даты и направления

2020-06-12 11:42 291

Нидерландская авиакомпания KLM восстановит рейсы между Нидерландами и Украиной уже с 15 июня. Об этом заявил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ .

"Авиакомпания KLM намерена летать три раза в неделю по маршруту Амстердам-Киев", - сказал Карпук.

Кроме того, с 16 июня регулярные авиаперевозки по маршруту Амстердам-Киев будет осуществлять и МАУ.

"Будут осуществляться регулярные рейсы авиакомпанией МАУ начиная с 16 июня по маршруту Амстердам-Киев. Посольство Украины в Нидерландах продолжает обеспечивать трансфер граждан Украины, которые возвращаются на Родину из разных уголков мира ", - добавил посол.

Напомним, с 15 июня в Украине возобновится международное и внутреннее авиасообщение. По словам, министра инфраструктуры Владислава Криклия, первыми откроются рейсы в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.

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