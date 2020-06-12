Мир Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц

2020-06-12 17:32 129

Microsoft не продаст правоохранительным органам США свою технологию распознавания лиц до тех пор, пока в стране не разработают законодательство, регламентирующее использование системы.

"Мы не продадим систему распознавания лиц полиции США до тех пор, пока не появится основанный на правах человека национальный закон, который будет регулировать использование этой технологии", − заявил президент компании Брэд Смит в интервью The Washington Post.

Ранее Amazon на год запретила полиции использовать ее приложение по распознаванию лиц Rekognition. Также от разработки технологии отказалась IBM.

Напомним, в США сейчас уделяется особое внимание работе полиции из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания. После гибели темнокожего мужчины в ряде штатов начались акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

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