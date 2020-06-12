Мир Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц

2020-06-12 17:32 129
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Microsoft не продаст правоохранительным органам США свою технологию распознавания лиц до тех пор, пока в стране не разработают законодательство, регламентирующее использование системы. 

"Мы не продадим систему распознавания лиц полиции США до тех пор, пока не появится основанный на правах человека национальный закон, который будет регулировать использование этой технологии", − заявил президент компании Брэд Смит в интервью The Washington Post.

Ранее Amazon на год запретила полиции использовать ее приложение по распознаванию лиц Rekognition. Также от разработки технологии отказалась IBM.

Напомним, в США сейчас уделяется особое внимание работе полиции из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания. После гибели темнокожего мужчины в ряде штатов начались акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране

2020-06-11 21:30 453

В США молнией разорвало самый большой флаг в стране

2020-06-06 14:30 2007

Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцины от коронавируса

2020-06-06 13:30 993

Из-за массовых протестов в США Lego отказывается от наборов с фигурками полицейских

2020-06-05 17:29 2808

Еще новости в разделе "Мир"

Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц

2020-06-12 17:32 129

Китай создает свою первую спутниковую группировку на орбите Земли

2020-06-12 13:15 318

Иран готов отдать черные ящики сбитого боинга МАУ, но не Украине

2020-06-12 09:12 393

Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия

2020-06-11 12:15 684
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц 2020-06-12 17:32 129
Китай создает свою первую спутниковую группировку на орбите Земли 2020-06-12 13:15 318
Иран готов отдать черные ящики сбитого боинга МАУ, но не Украине 2020-06-12 09:12 393
Кому и почему придется вернуть полученные за время карантина пособия 2020-06-11 12:15 684

Лента

18:28 COVID на курортах: Составлен рейтинг стран по уровню инфекционной безопасности для туристов
17:32 Microsoft, Amazon и IBM отказались продать полиции технологию распознавания лиц
16:29 Стало известно, сколько украинцев ежедневно заражаются COVID-19 в ресторанах и кафе
16:15 МВФ прогнозирует курс доллара на уровне 30 гривен
15:50 У Елены Зеленской диагностировали коронавирус
15:37 Сегодня после карантина возобновляется чемпионат Италии - расписание матчей
14:46 МИД Украины пытается сгладить дипскандал с Грузией из-за Саакашвили
фото 14:12 Невероятная яхта основателя Microsoft выставлена на продажу за 295 миллионов евро
13:43 ЦИК утвердил новые правила выборов - число избирателей выросло на миллион
13:15 Китай создает свою первую спутниковую группировку на орбите Земли