Украина МВФ прогнозирует курс доллара на уровне 30 гривен

2020-06-12 16:15 192

Международный валютный фонд прогнозирует, что номинальный ВВП Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 гривен за доллар.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным МВФ, ВВП Украины в 2019 году увеличился до 3,975 трлн грн, или до 154,7 млрд долларов. Для сравнения: в 2018 году ВВП Украины составлял 3,561 трлн гривен, или 130,9 млрд долларов. Среднегодовой курс гривны составлял 25,7 гривен за доллар в 2019 году и 27,2 гривен за доллар в 2018 году.

Аналитики Международного валютного фонда прогнозируют, что в 2021 году среднегодовой курс гривны укрепится до 28,9 гривен за доллар, а в 2022 году он составит 28,6 гривен за доллар. Ожидается, что в 2023-2025 годах среднегодовой курс гривны будет стабильным – на уровне 28,7 гривен за доллар.

Эксперты МВФ ожидают, что реальный ВВП Украины в 2023-2025 годах составит 3,4-4% после спада в 2020 году на 8,2% и восстановления в 2021 году на 1,1%, в 2022 году – на 3%.

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Напомним, глава Национально банка Украины Яков Смолий дал неутешительный прогноз для экономики Украины. Он заявил, что во втором квартале 2020 года падение украинской экономики будет большим, нежели ожидалось ранее (11%). При этом Смолий подчеркнул, что пик кризиса уже пройден. По словам главы НБУ, в связи с этим для скорейшего возврата экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги.

Как сообщала «Хвиля», в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, до конца августа 2020 года тарифы на тепло в Украине должны быть приведены в соответствие с реальными затратами.