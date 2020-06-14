Сегодня православные отмечают Воскресенье всех святых

В первое воскресенье после дня Святой Троицы православные христиане чтят память Всех Святых.
"В первое воскресенье после Пятидесятницы мы духовно празднуем память тех, кто от века прославляли Бога: патриархов и пророков честное собрание, апостолов украшение, мучеников собор, постников похвалу, всех святых, потому что они непрестанно молят Господа даровать мир мира и душам нашим большую милость", - отметили в ПЦУ.
Глава ПЦУ, митрополит Епифаний, в это воскресенье возглавит богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Начало Божественной литургии - в 9:00.
Напомним, православные христиане в этом году День святой Троицы отмечали 7 июня.
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