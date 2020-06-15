Украина Украинские аэропорты возобновили работу - куда уже можно полететь

2020-06-15 13:12 303
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15 июня все пункты пропуска через государственную границу Украины для воздушного сообщения - открыты. 

"Согласно требованиям Постановления Кабинета министров Украины № 477 от 12 июня 2020 возобновлена ​​работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения. Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет из Украины, так и на прилет в нашу страну", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

 Также сегодня разрешили въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением коронавирусной инфекции и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней.

Однако, пограничные ведомства пока не получили перечень государств с широким распространением коронавируса.

"До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Для принятия решения об обсервации иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня возобновилось авиасообщение - можно без ограничений вылететь в страны, которые также разрешили въезд для Украины.

С 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней - в Великобританию, без ограничений на границе и тестированием после прибытия в Турцию. А с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция, будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

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