Украина В Украине запустят две накопительные пенсионные системы

2020-06-15 17:30 75

Украине нужна накопительная пенсионная система, как единственная альтернатива, отметила Марина Лазебная.

С 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем – для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 15 июня.

"Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая – это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй тоже накопительной системой – но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию… Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", – сказала Лазебная.

По словам министра на сегодняшний день коэффициент замещения (показатель сравнения пенсии человека к зарплате перед выходом на пенсию), составляет 27-28%, тогда как ранее он был 57-60% и это был хороший показатель.

"И, к сожалению, наблюдаются тенденции к уменьшению. Тогда, как по стандарту МОТ должна быть не менее 40%. Поэтому нам сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов", – добавила она.

Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тысяч работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются.

"Он сможет перевести на второй накопительный уровень, или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет таким бонусным социальным пакетом для работника на таких производствах. Этот законопроект сейчас проходит процедуру согласования", – отметила министр.

Лазебная добавила, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.

Также министр сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", – сказала Лазебная и подчеркнула, что повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

Ранее сообщалось, что правительство предлагает внедрить в Украине электронные трудовые книжки, что позволит назначать пенсии автоматически.

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