Украина Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики

2020-06-16 20:00 216
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы.

Отмечается, что в ведомстве предлагают передать частично полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места.

Выходя из законопроекта, на места хотят передать льготы по установке и оплате стационарного телефона и вопросы предоставления права на бесплатный проезд.

 В новом документа также прописано, что льготы на проезд предоставляться будут «на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах». При этом то, каким будет решение местных властей (сохранять льготы или отказаться от них), зависеть будет от возможностей местного бюджета.

Вдобавок к этому законопроект предусматривает возможность предоставления льгот в денежном эквиваленте. Таким образом, местным льготникам могут доплачивать некоторые суммы, но проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.

К тому же, Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы, а именно:

  • бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или же в границах административного района (в зависимости от льготной категории);
  • право бесплатного или 50%-ного проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины, а также обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;
  • в период с 1 октября по 15 мая скидка на 50% от стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта.
  • Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

При этом в законопроекте говорится, что из-за инициативы Минсоцполитики частично или без льгот могут остаться много категорий льготников, ведь окончательное решение будет выносить местная власть:

 
  • инвалиды- «чернобыльцы» 1-й и 2-й категории;
  • дети- «чернобыльцы» с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;
  • многодетные семьи; реабилитированные жертвы репрессий;
  • лица с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;
  • военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица и родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;
  • ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Нацполиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Госслужбы спецсвязи, а также защиты информации Украины;
  • бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;
  • супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

Отмечается, что данные новшества вынесены на обсуждения, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждения в Парламент.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина может стать членом НАТО в "правильный момент" – посол США

2020-06-16 17:00 252

Украинцам подготовили новый тарифный сюрприз

2020-06-14 13:00 6573

Доллар резко взлетит после выходных, новый курс валют от НБУ: чего ждать украинцам

2020-06-14 12:30 3561

В МОЗ объяснили украинцам, как посещать парикмахерские на карантине

2020-06-13 14:00 1212

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики

2020-06-16 20:00 216

Стало известно, кого освободят от ВНО

2020-06-16 19:00 261

Черногория, Грузия и Греция закрыты для украинских туристов до 1 июля

2020-06-16 15:46 738

Международные рейсы из аэропорта Жуляны перенесены, новые даты уже известны

2020-06-16 15:17 405
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики 2020-06-16 20:00 216
Стало известно, кого освободят от ВНО 2020-06-16 19:00 261
Черногория, Грузия и Греция закрыты для украинских туристов до 1 июля 2020-06-16 15:46 738
Международные рейсы из аэропорта Жуляны перенесены, новые даты уже известны 2020-06-16 15:17 405

Лента

22:00 Стало известно, сколько планируют выплачивать семьям медиков, которые умерли от коронавируса
21:30 Греция может отказаться впускать украинцев: что происходит
21:00 В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса
20:30 Украинцев пустят на стадионы: когда можно будет насладиться игрой вживую
20:00 Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики
19:00 Стало известно, кого освободят от ВНО
18:30 Найдена мощная защита от коронавируса
18:00 В Украине могут ужесточить наказание за неношение масок
17:30 Прокуратура будет просить Порошенко 10 млн залога
17:00 Украина может стать членом НАТО в "правильный момент" – посол США