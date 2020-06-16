Украина Украинцам рассказали, кто может потерять льготы после инициативы Минсоцполитики

2020-06-16 20:00 216

Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы.

Отмечается, что в ведомстве предлагают передать частично полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места.

Выходя из законопроекта, на места хотят передать льготы по установке и оплате стационарного телефона и вопросы предоставления права на бесплатный проезд.

В новом документа также прописано, что льготы на проезд предоставляться будут «на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах». При этом то, каким будет решение местных властей (сохранять льготы или отказаться от них), зависеть будет от возможностей местного бюджета.

Вдобавок к этому законопроект предусматривает возможность предоставления льгот в денежном эквиваленте. Таким образом, местным льготникам могут доплачивать некоторые суммы, но проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.

К тому же, Минсоцполитики планирует передать на места на усмотрение сразу четыре льготы, а именно:

бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или же в границах административного района (в зависимости от льготной категории);

право бесплатного или 50%-ного проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины, а также обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;

в период с 1 октября по 15 мая скидка на 50% от стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта.

Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

При этом в законопроекте говорится, что из-за инициативы Минсоцполитики частично или без льгот могут остаться много категорий льготников, ведь окончательное решение будет выносить местная власть:

инвалиды- «чернобыльцы» 1-й и 2-й категории;

дети- «чернобыльцы» с инвалидностью;

лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;

многодетные семьи; реабилитированные жертвы репрессий;

лица с инвалидностью, которую они получили во время прохождения воинской службы;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица и родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;

ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Нацполиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Госслужбы спецсвязи, а также защиты информации Украины;

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;

супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

Отмечается, что данные новшества вынесены на обсуждения, и в скором времени Минсоцполитики может передать скандальный закон на утверждения в Парламент.

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