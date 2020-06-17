Мир Иран отправляет "черные ящики" сбитого лайнера МАУ во Францию

2020-06-17 10:12 258

Иран готовится к отправке во Францию "черные ящики" сбитого в начале года самолета украинской авиакомпании МАУ. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает DW.

"Черные ящики должны быть доставлены во Францию в ближайшее время", - заявил он. Трюдо также отметил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19.

"Мы собираемся и оказали давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.

Ранее представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что "черные ящики" сбитого в небе над Ираном в начале года украинского самолета не были отправлены Киеву вовремя из-за пандемии коронавируса.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возврата к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

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