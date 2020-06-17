Мир Турция начала АТО в Ираке - авиация, спецназ и рои ударных беспилотников

2020-06-17 13:44 135
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Армия Турции начала антитеррористическую операцию "Penсe-Kaplan" на севере Ирака.

Как сообщает агентство Anadolu, турецкие силы специального назначения вошли в район Хафтанин в ходе воздушной операции.

Операция проводится с целью нейтрализации боевиков РКК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции. Спецназ действует при поддержке ВВС, боевых вертолетов, обычных и ударных БПЛА, а также средств огневой поддержки.

Ранее Турция провела на севере Ирака операцию Pençe-Kartal, в ходе которой авиаударами был уничтожен 81 объект террористов РКК.

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Мир

Турция начала АТО в Ираке - авиация, спецназ и рои ударных беспилотников 2020-06-17 13:44 135
Иран отправляет "черные ящики" сбитого лайнера МАУ во Францию 2020-06-17 10:12 258
Генпрокурор США приказал привести в исполнение четыре смертных приговора 2020-06-16 10:14 702
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