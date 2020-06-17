Украина «Слуги народа» хотят жестко штрафовать должников по коммуналке

2020-06-17 18:30 339

«Слуги народа» предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество украинцев за долги по коммуналке.

Об этом пишет Обозреватель.

Отмечается, что соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613, авторами которого выступают «Слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Таким образом, в новом законопроекте предлагают разрешить судам взыскать любое имущество должника в том случае, если размер долга превышает установленную «норму». Ее своим решением должен утвердить Кабмин.

Юрист Александр Плахотник рассказал изданию, на данный момент, чтобы взыскать в счет долга квартиру, размер долга должен составлять минимум 20 минималок (94,4 тыс. грн).

«Мне кажется, сейчас законодательство слишком мягкое. В меморандуме с МВФ мы взяли на себя обязательство усовершенствовать систему взыскания долгов. Нигде в мире невозможно, чтобы человек пользовался отоплением, но вообще за него не платил», – отметил Плахотник.

Также отмечается, что сейчас по решению исполнителя у украинцев могут забрать в счет долга часть зарплаты, а если новый документ поддержит парламент, то арестовывать доход смогут и за долги по коммуналке. Таким образом, с официальной зарплаты могут забирать 50% в счет погашение долга.

«Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам», – говорится в документе.

Вдобавок к этому, исходя из документа, за долги по коммуналке дополнительно придется платить штрафы (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).

· если долг больше года – штраф в размере 20%

· если долг от двух лет – штраф в 30%

· долг от трех лет и более – штраф в 50%

Отмечается, что уже с 1 октября новшества вступят в силу, в том случае, если их поддержат парламентарии. Таким образом, с этого числа любой долг подлежит реструктуризации.

Также сообщается, что до 1 мая 2020 года в Украине каждый потребитель коммунальных услуг должен был выбрать модель отношений с поставщиками.

«Каждый собственник многоквартирного дома должен был заключить договор в бумажном виде. Люди не хотели быть инициаторами этого самостоятельно. На 1 мая 2020 года очень мало было договоров», – разъяснил нардеп от «Слуги народа» Евгений Пивоваров.

Подчеркивается, что согласно новым правилам, договор будут заключать автоматически, а его условия обязаны размещать на сайте поставщика.

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