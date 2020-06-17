Украина Украинцам рассказали, как выплачиваются надбавки к пенсиям

2020-06-17 21:00 225
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С начала апреля 2020 года более полутора миллионов украинских граждан, достигших возраста 80 лет, получили надбавку к пенсии.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания "Цензор.НЕТ".

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная по итогам заседания Кабинета Министров Украины объявила о том, что с начала апреля текущего года более 1,5 миллиона пенсионеров страны, которым исполнилось 80 и более лет, получили прибавку к государственным выплатам.

"С первого апреля полтора миллиона пенсионеров старше восьмидесяти лет получили ежемесячное повышение к пенсии. В среднем оно составило пятьсот гривен. Я также хочу отметить, что на днях Верховная Рада приняла важный закон, предусматривающий введение новой надбавки одиноким пенсионерам в возрасте восьмидесяти лет и старше, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе", - рассказала Марина Лазебная.

Глава Минсоцполитики объяснила, что размер вышеупомянутой помощи на уход будет составлять до сорока процентов от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Эта надбавка, а ее размер будет составлять в среднем семьсот гривен. После того, как президент Украины Владимир Зеленский поставит подпись под соответствующим законопроектом, эта надбавка будет начисляться с начала января 2020 года. То есть, с учетом периода, который уже прошел", - резюмировала Марина Лазебная.

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