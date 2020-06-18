Украина Украинцев заставят платить за газ по-новому: что изменится

2020-06-18 17:30 3249

В Украине поменяется формула расчета за газ: кубы заменят киловатт-часами

В Украине поменяется формула расчета за газ. Если сейчас потребители платят за кубы, то будут - за киловатт-часы.

Это нововведение прописано в законопроекте №2553, который парламент принял в первом чтении, - передает Хвиля со ссылкой на budportal.

Отмечается, что отказ от практики мерять газ в кубах и переход на тарификацию не самого газа, а вырабатываемой из него энергии соответствует требованиям европейского Энергетического сообщества, членом которого является Украина.

Объясняется, что данный подход выгоден, в первую очередь, потребителю, так как нужно будет платить не за объем, а за тепло. А это значит, что прекратятся дискуссии о плохом газе и хорошем чайнике, который закипает на 20 минут дольше.

Имеется в виду жалобы людей на поставщики, "разбавляющих" газ.

Другими словами, после принятия нового закона, платить нужно будет только за энергетические свойства газа, и в теории можно будет экономить.

Однако, по мнению аналитика Геннадия Рябцева, в законопроекте учтены исключительно интересы самих газовщиков.

«Теперь они смогут зарабатывать еще больше. Наши предложения хоть как-то защитить людей так и не услышали", - сказал он.

После окончательного принятия законопроекта, газ будет оцениваться, как и другой товар - по качеству.

Так, основным критерием качества газа является его способность вырабатывать энергию. Это показывает калорийность газа. Она может составлять пять тысяч килокалорий на куб, а может 7-8 тысяч.

В Украине, по стандарту его калорийность должна быть не ниже 7,6 тысяч килокалорий на куб.

Но на практике его редко проверяют. Отсюда - жалобы потребителей, что газовщики понижают его калорийность за счет различных смесей, а тарифицируют, как и положено - за каждый куб.

Как указано в пояснительной записке, по новой схеме потребители смогут платить меньше за менее качественный газ.

Сколько киловатт в кубе

В настоящее время расход кухонного газа или газа для отопления домах меряется в кубах (в многоэтажках по счетчику его переводят в гигакалории).

Как бы то ни было, человек может легко посчитать, сколько ему платить и правильно ли начислили - объем потребленного газа в кубах нужно просто умножить на тариф.

По новой системе сделать это не так просто.

"Вам просто скажут, что вы должны за столько-то киловат-часов, а как проверить - правильно это или нет - неясно. Потребитель не сможет проконтролировать правильность начисления, а у поставщика появляется возможность для всякого рода "округлений" в свою пользу, так как формулы предусматривают использование различных коэффициентов (скажем, по приведению газа к стандартным условиям). К примеру, можно использовать коэффициент 1,25, а можно - 1,27. На кубе газа это копейки, а на миллиардах кубов - существенная сумма дополнительного заработка для газовщиков", - пояснил Рябцев.

«В то же время в проекте не предусмотрено мер защиты или хотя бы достаточного информирования потребителей - чтобы человек в любой момент мог обратиться в поставляющую компанию и там ему детально пояснили, почему в платеже именно такая цифра, как это делается в той же Европе, на которую мы равняемся», - добавил эксперт.

Поэтому, по мнению Рябцева, переход с кубов на киловатт-часы позволит газовщикам зарабатывать больше, а для украинцев, соответственно, появляются риски новых "космических платежек".

Проблему можно частично решить, установив новые счетчики, которые будут считать сразу потребление газа в энергетических единицах.

Но, как указано в выводах бюджетного комитета, на эти цели понадобится порядка 100 миллиардов гривен. И в бюджете они не предусмотрены. Другими словами, их должны будут ставить либо газовщики (но тогда стоимость счетчиков они заложат в тариф), либо люди за свой счет.

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