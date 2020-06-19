Мир В Беларуси истек срок сбора подписей, начались аресты кандидатов в президенты

2020-06-19 13:44 267
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 КГБ Беларуси задержал потенциального кандидата на пост главы государства - экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также его сына Эдуарда, сообщает DW.

"Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления", - сообщили в Комитете госконтроля (КГК).

Виктор Бабарико отправился с сыном сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации кандидатом на пост президента. Вскоре они перестали выходить на связь. Их квартиры обыскали.

Позже гражданская жена Эдуарда Бабарико Александра Зверева сообщила, что ее супруг находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. К Виктору Бабарико и его сыну не допустили адвокатов.

Сотрудники департамента финансовых расследований КГК 11 июня провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске и возбудили уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Были задержаны бывшие и нынешние сотрудников банка.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей за кандидатов в президенты истекает сегодня, 19 июня.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украина открыла пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

2020-06-17 20:00 1992

Из-за угрозы нового Майдана президент дал особое поручение спецслужбам

2020-06-03 14:44 2586

фото Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19

2020-05-25 17:00 2973

Украина частично отменила безвиз с Беларусью

2020-05-13 20:00 1239

Еще новости в разделе "Мир"

В США намерены рассекретить собранные спецслужбами материалы о крушении НЛО

2020-06-19 17:34 108

видео Во Франции снимут драму о пожаре, который уничтожил символ Парижа - Нотр-Дам

2020-06-19 16:27 177

Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян направил армию к границе

2020-06-19 14:46 219

В Беларуси истек срок сбора подписей, начались аресты кандидатов в президенты

2020-06-19 13:44 267
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В США намерены рассекретить собранные спецслужбами материалы о крушении НЛО 2020-06-19 17:34 108
видео Во Франции снимут драму о пожаре, который уничтожил символ Парижа - Нотр-Дам 2020-06-19 16:27 177
Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян направил армию к границе 2020-06-19 14:46 219
В Беларуси истек срок сбора подписей, начались аресты кандидатов в президенты 2020-06-19 13:44 267

Лента

18:28 В ГБР рассказали о давлении со стороны Офиса президента и медийных атаках
17:34 В США намерены рассекретить собранные спецслужбами материалы о крушении НЛО
видео 16:27 Во Франции снимут драму о пожаре, который уничтожил символ Парижа - Нотр-Дам
15:41 В июле ревизоры МВФ приедут проверять, куда Киев тратит кредитные деньги
15:05 В США ради спасения экономики пошли на отчаянный шаг
14:46 Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян направил армию к границе
14:12 Больницам пообещали компенсацию потерянных в результате медреформы денег
13:44 В Беларуси истек срок сбора подписей, начались аресты кандидатов в президенты
13:15 Официальный и реальный курс валют на 19 июня - почем доллар и евро
фото 12:43 На Закарпатье новорожденному дали имя - Зеленский