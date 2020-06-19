Мир В Беларуси истек срок сбора подписей, начались аресты кандидатов в президенты

2020-06-19 13:44 267

КГБ Беларуси задержал потенциального кандидата на пост главы государства - экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также его сына Эдуарда, сообщает DW.

"Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления", - сообщили в Комитете госконтроля (КГК).

Виктор Бабарико отправился с сыном сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации кандидатом на пост президента. Вскоре они перестали выходить на связь. Их квартиры обыскали.

Позже гражданская жена Эдуарда Бабарико Александра Зверева сообщила, что ее супруг находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. К Виктору Бабарико и его сыну не допустили адвокатов.

Сотрудники департамента финансовых расследований КГК 11 июня провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске и возбудили уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Были задержаны бывшие и нынешние сотрудников банка.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей за кандидатов в президенты истекает сегодня, 19 июня.

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